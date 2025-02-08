Doğu Anadolu\'da Kar ve Soğuk Hava Etkili

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da kent merkezi ve tarihi yapılar karla beyaza büründü.

Erken saatlerde başlayan kar sonrası kent merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ile caddeler ve sokaklar karla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta gece etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Karın ardından beyaza bürünen doğada, yaban hayvanları yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

İlçede 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Vatandaşlar da arabalarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Doğu İnaç, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Yüksek kesimler karla kaplanırken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.