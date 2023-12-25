Doğu Anadolu\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 1205 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ???????