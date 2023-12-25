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Doğu Anadolu'da Kar ve Tipi Nedeniyle 1205 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar ve Tipi Nedeniyle 1205 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplamda 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da 57, Kars'ta 64 ve Tunceli'de 76 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 1205 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
25.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Erzurum, Kars, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ???????

Kaynak: AA
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