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Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da bazı illerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hakkari çevreleriyle Şırnak'ın doğusunda, Erzincan ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın cumartesi akşamına kadar etkili olması ve buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. Halkın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Anadolu\'da Kuvvetli Kar Uyarısı
25.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:42
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Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleriyle Şırnak'ın doğusunda yoğun kar, Erzincan ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi akşamına kadar etkili olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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