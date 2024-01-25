Doğu Anadolu\'da Kuvvetli Kar Uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleriyle Şırnak'ın doğusunda yoğun kar, Erzincan ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi akşamına kadar etkili olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.