Doğu Anadolu'da Ulaşım Aksadı

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 664 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar nedeniyle 225 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 222, Ardahan'da 89, Kars'ta 70 ve Tunceli'de 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.