Doğu Asya'nın Turizm Hedefi 40 Milyon

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Doğu Asya'nın kıyı komşuları Japonya, Çin ve Güney Kore aralarındaki yıllık turist sayısını 2030 yılına kadar 40 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo'nun ev sahipliğinde Hyogo eyaletinin Kobe kentinde dün başlayan üçlü toplantı bugün sona erdi.

Güney Kore Kültür Spor ve Turizm Bakanı Yu In Chon, Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Cang Cıng'ın iştirak ettiği toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

Taraflar, salgın sonrası turizmin toparlanması, sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi ve kırsal bölgelerde turizmin güçlendirilmesi fırsatlarını ele aldı.

Toplantıda, üç ülke arasındaki yıllık turist sayısının 2025'e kadar 30, 2030'a kadar 40 milyona yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Üç yetkili, "bölgesel ekonomilerin canlandırılması" amacıyla komşu ülkelerin kırsal bölge havalimanları arasındaki havayolu sefer sayılarının artırılmasında mutabık kaldı.

Yetkililer, "aşırı turizme" karşı önlemlerin alınması ile çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik "daha erişilebilir seyahat işbirliğinin" derinleştirilmesi konusunda da fikir birliğine vardı.

"Siyasetten bağımsız turizm"

Bakan Saito, basın toplantısındaki konuşmasında, "İnsanlar arası etkileşim, bölgede istikrarla, ekonomik kalkınmayla bağlantılı. Hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Güney Koreli Bakan Yu, "Turizmin siyasetten bağımsız sesini yükseltmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerekiyor. Turizmin rolünü yerine getirecek programlar oluşturacağız." dedi.

Yıllık 30 milyon hedefi 2018'de tutmuştu

Kobe'deki görüşme, Doğu Asya'nın kıyı komşuları arası turizm ilişkilerini kapsayan ve ilki 2006'da başlayan bakan düzeyindeki müzakerelerin son toplantısı oldu.

Ağustos 2019'da Güney Kore'deki önceki toplantıda konulan üç ülke arası yıllık 30 milyonluk turist sayısı hedefine, beklenenden iki yıl önce 2018'de ulaşılmıştı.