Doğu Asya'nın Turizm Hedefi 40 Milyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Asya'nın Turizm Hedefi 40 Milyon

Japonya, Çin ve Güney Kore, 2030 yılına kadar yıllık turist sayısını 40 milyona çıkarmayı planlıyor. Üç ülke arasında yapılan toplantıda, turizmin toparlanması, sürdürülebilir turizm ve kırsal bölgelerde turizmin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, havayolu sefer sayılarının artırılması ve aşırı turizme karşı önlemler alınması konusunda mutabık kalındı.

11.09.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Asya'nın kıyı komşuları Japonya, Çin ve Güney Kore aralarındaki yıllık turist sayısını 2030 yılına kadar 40 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo'nun ev sahipliğinde Hyogo eyaletinin Kobe kentinde dün başlayan üçlü toplantı bugün sona erdi.

Güney Kore Kültür Spor ve Turizm Bakanı Yu In Chon, Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Cang Cıng'ın iştirak ettiği toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

Taraflar, salgın sonrası turizmin toparlanması, sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi ve kırsal bölgelerde turizmin güçlendirilmesi fırsatlarını ele aldı.

Toplantıda, üç ülke arasındaki yıllık turist sayısının 2025'e kadar 30, 2030'a kadar 40 milyona yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Üç yetkili, "bölgesel ekonomilerin canlandırılması" amacıyla komşu ülkelerin kırsal bölge havalimanları arasındaki havayolu sefer sayılarının artırılmasında mutabık kaldı.

Yetkililer, "aşırı turizme" karşı önlemlerin alınması ile çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik "daha erişilebilir seyahat işbirliğinin" derinleştirilmesi konusunda da fikir birliğine vardı.

"Siyasetten bağımsız turizm"

Bakan Saito, basın toplantısındaki konuşmasında, "İnsanlar arası etkileşim, bölgede istikrarla, ekonomik kalkınmayla bağlantılı. Hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Güney Koreli Bakan Yu, "Turizmin siyasetten bağımsız sesini yükseltmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerekiyor. Turizmin rolünü yerine getirecek programlar oluşturacağız." dedi.

Yıllık 30 milyon hedefi 2018'de tutmuştu

Kobe'deki görüşme, Doğu Asya'nın kıyı komşuları arası turizm ilişkilerini kapsayan ve ilki 2006'da başlayan bakan düzeyindeki müzakerelerin son toplantısı oldu.

Ağustos 2019'da Güney Kore'deki önceki toplantıda konulan üç ülke arası yıllık 30 milyonluk turist sayısı hedefine, beklenenden iki yıl önce 2018'de ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Doğu Asya, Japonya, Güncel, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Asya'nın Turizm Hedefi 40 Milyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Asya'nın Turizm Hedefi 40 Milyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement