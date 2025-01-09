Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili - Son Dakika
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Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Doğu\'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

09.01.2025 11:53
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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar ile çeşmelerin çevresi buz tuttu.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, çatılarda da sarkıtlar oluştu.

Bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için kaldırımlara yem bıraktı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 21'i gösterdiği kentte, akarsular buzla kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, sabah erken saatlerde iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tunceli

Tunceli'de bazı sürücüler soğuk nedeniyle yakıt depoları donan araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.

Kentteki dağlar sis bulutlarıyla, ağaçlar ve bitkiler ise kırağıyla kaplandı.

Munzur ile Pülümür vadilerindeki dereler ve şelaleler de kısmen buz tuttu.

İl merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 derece kaydedildi.

Kars

Kars'ta ise dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentten geçen Kars Çayı'nın da büyük bölümü buz tuttu.

Ağrı

Ağrı'da da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler dondu.

Eleşkirt ilçesinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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