Doğu'da Kar Sebebiyle Ulaşımda Aksamalar

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 31 mahalle yolunu açan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kardan dolayı 14 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, kırsalda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu kaydetti.

Bitlis

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışıyla kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Kurtkan, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.