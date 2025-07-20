Doğu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in güneyi ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.