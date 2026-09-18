Doğu Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.