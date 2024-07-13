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Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Rize'de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli, Trabzon çevreleri, Artvin'in kuzeyi, Giresun'un doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.