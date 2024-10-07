Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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