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Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Siirt'te Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Siirt'te Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Siirt\'te Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor
22.01.2024 - 10:37,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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