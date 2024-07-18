Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Yağışların Giresun'da bu gece ile yarın akşam saatleri arasında, bölgenin doğusunda ise cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

18.07.2024 17:31
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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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