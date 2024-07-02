Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre; bugün Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM'nin son verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.