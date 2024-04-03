Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesi nedeniyle çığ, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.