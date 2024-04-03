Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesi nedeniyle çığ, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
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Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek.
ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Belgeler ayrıca Netflix'in Facebook'a sağladığı analizler ve reklam harcamalarının artışını da gösterdi. Facebook ise bu iddiaları reddederek, özel kullanıcı mesajlarına erişim sağlanmadığını ve Facebook Watch'un başarısızlık nedeniyle kapatıldığını belirtti.
Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti.
Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İzleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir 'viewbot' hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.
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