İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik iki Yahudi, Başrahip Nikodemus Schnabel'e tükürerek hakaret etti.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Katolik Kilisesi'ne bağlı Benedikten tarikatının Kutsal Topraklardaki Başrahibi Schnabel'in, fanatik 2 Yahudi genç tarafından hakarete uğraması yer alıyor.
Schnabel de X sosyal medya hesabından, kendisine yönelik hakaretler içeren görüntülerin doğru olduğunu ve olayın dün saat 16.00 sularında gerçekleştiğini belirtti.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Schnabel'e tükürdüğü gerekçesiyle biri 17 yaşında olduğu belirtilen fanatik iki Yahudi genci gözaltına aldı.
Sorgusu yapılan fanatik Yahudilerin ev hapsine alındığı kaydedildi.
Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fanatik Yahudi gençlerin davranışını "korkunç" olarak niteleyerek "Ancak beni asıl kızdıran şey onlara Yahudiliğin, Hristiyanları ya da başka bir dini küçümsemek anlamına geldiğini öğretenler." ifadesini kullandı.
Seibert, bölgedeki Hristiyan din adamlarına yönelik hakaretlerin son bulması çağrısında bulundu.
Daha önce geçen yıl ekim ayında, Doğu Kudüs'te "Sukot (Çardaklar) Bayramı" dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazıları, Eski Şehir'deki Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürmüştü.
Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son yıllarda artış yaşanıyor.
Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.
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Son Dakika › Güncel › Doğu Kudüs'te Başrahipe Hakaret: Fanatik Yahudiler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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