İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şuafat Mülteci Kampı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu 10 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda kimliği tespit edilemeyen bir motosiklet sürücüsü, Kusay Muhammed el-Golani isimli 10 yaşındaki Filistinli çocuğa ateş açtı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulun önünde hedef alınan Filistinli çocuk, kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Bu olayla birlikte, 1948 Filistin topraklarında 2026 yılı başından bu yana Filistinlilere yönelik işlenen cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 186'ya yükseldi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.