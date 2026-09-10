Doğu Kudüs'ün Beyt İksa köyünde 32 Filistinli 2 haftadır İsrail kısıtlamalarıyla mahsur kaldı - Son Dakika
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Doğu Kudüs'ün Beyt İksa köyünde 32 Filistinli 2 haftadır İsrail kısıtlamalarıyla mahsur kaldı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa köyünde 32 Filistinlinin, İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldığı bildirildi. Kudüs Valiliği, 13 Filistinli hakkında güvenlik yasağı uygulandığını, 19'unun ise geri dönememe endişesiyle evlerinden ayrılamadığını açıkladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Beyt İksa köyünde 32 Filistinlinin, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2 haftadır mahsur kaldığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının 13 Filistinli hakkında "güvenlik yasağı" uygulamayı sürdürdüğü ve bu kişilerin köye girmelerine veya evlerine dönmelerine izin vermeyi reddettiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Filistinlinin ise köyden çıkmaları halinde İsrail güçlerince geri dönmelerinin engellenmesinden endişe ettikleri için evlerinden ayrılamadıkları aktarıldı.

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaçların köy sakinleri için ciddi bir endişe kaynağına dönüştüğü vurgulanan açıklamada, doktora gitmesi veya tedavi görmesi gereken kişilerin geri dönememe korkusuyla hareket edemedikleri kaydedildi.

Kudüs Valiliği, 27 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında da İsrail makamlarının Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa, Nebi Samuel köyleri ile El-Halayile mahallesinde yaşayan Filistinlilere yerleşim yerlerine giriş-çıkış yapabilmeleri için "özel izin" alma şartı getirdiğini duyurmuştu.

Bu adımla söz konusu yerleşimlerin izolasyonunun daha da artırıldığı vurgulanmıştı.

O dönemde yapılan bilgilendirmede, gerekli izinlere sahip olmadıkları ya da haklarında "güvenlik yasağı" bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 10 Filistinlinin evlerine erişiminin engellendiği ifade edilmişti.

İsrail makamlarının 2025 yılı sonlarında kontrol noktalarının arkasında kalan bölge sakinleri için manyetik kart uygulamasını hayata geçirdiği, bu durumun eski tutuklular ve güvenlik kısıtlamasına tabi tutulan diğer kişiler için köye girişi daha da zorlaştırdığı belirtildi.

Valilik, İsrail tarafı ile koordinasyonu sağlayan Filistin İrtibat Biriminin, bu kişilerin evlerine ulaşabilmesi için isim listeleri sunduğunu ancak son dönemde bazı isimlerin listeden çıkarılması sebebiyle söz konusu kişilerin köylerinin dışında kaldığını açıkladı.

Söz konusu uygulamalar, İsrail'in Kudüs'ün kuzeybatısındaki köylerde Filistinlilerin hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığ, halkın evlerine ve topraklarına erişimini zorlaştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'ün Beyt İksa köyünde 32 Filistinli 2 haftadır İsrail kısıtlamalarıyla mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Kudüs'ün Beyt İksa köyünde 32 Filistinli 2 haftadır İsrail kısıtlamalarıyla mahsur kaldı - Son Dakika
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