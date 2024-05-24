Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü - Son Dakika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i makamında ağırladı. Perinçek, Liu'yu Türkiye-Çin dostluğuna ve ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

24.05.2024 12:31
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Perinçek, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Liu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Liu'nun Türkiye-Çin dostluğuna ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Perinçek, Türkiye'nin güvenliğinin Çin'den, Çin'in güvenliğinin ise Türkiye'den başladığını söyledi.

Liu ise Çin ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, desteklerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü - Son Dakika
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