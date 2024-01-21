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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da yoğun kar yağışı uyarısı
21.01.2024 - 13:49,
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli; Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
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