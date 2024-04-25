Doğu ve Güneydoğuyu Karadeniz'e bağlayan yolda kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğuyu Karadeniz'e bağlayan yolda kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi

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Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi nedeniyle ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlar, muhtemel bir depremde karayolunun kapanabileceğini belirterek bir an önce önlem alınması çağrısında bulundu. Karayolunun bazı bölgelerinde bariyer olmaması, kaya düşme ve heyelan tehlikesi nedeniyle sürücüler endişeli yolculuk geçirmek zorunda kalıyor. Bölgede deprem beklendiğini hatırlatan vatandaşlar, kayaların ivedilikle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

25.04.2024 11:51
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Doğu ve Güneydoğuyu Karadeniz'e bağlayan yolda kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi

TUNCELİ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Karadeniz'e bağlayan Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu, kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi nedeniyle ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlar, muhtemel bir depremde karayolunun kapanabileceğini belirterek bir an önce önlem alınması çağrısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Karadeniz Bölgesine bağlayan en kısa karayolu olan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, yılda on binleri aşan sürücü tarafından kullanılıyor. Karayolunun bazı bölgelerinde bariyer olmaması, kaya düşme ve heyelan tehlikesi nedeniyle sürücüler endişeli yolculuk geçirmek zorunda kalıyor. Karayolları ekipleri tarafından tehlike oluşturan kayalar zaman zaman alınırken vatandaşlar güzergah boyunca ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Karayolunu sık sık kullandığını aktaran Ahmet Yıldız, kayaların yol yapım çalışmalarından dolayı sarsıntıya uğrayıp tehlike oluşturduğunu kaydederek, "Kayalar birbirinden ayrılmış, emaneten duruyorlar. Bölgemizdeki yol şu anda çok hareketli. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa güzergah. Ovacık karayolunda kaya düşmesi sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e geçen bütün araçlar bu yolu kullanmaktadır. Bu yol üzerinde bulunan kayaların hepsini ivedi şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir" dedi.

Bölgede deprem beklendiğini hatırlatan Yıldız, "Depremde bu yolların kapanacağı aşikardır. Kesinlikle kayalar düşebilir, tehlike arz edebilir. Bir an önce önlem alınmalı. Zamanında bazı noktalara bariyerler çekilmişti, genişletme çalışmaları yapılmıştı. Şu an bu yolda kayalarla ilgili bir çalıma yapılması gerekmektedir. Asrın felaketi dediğimiz depremde, deprem illerine Erzincan, Erzurum, Sivas'tan ulaşmak için bu yol kullanılmıştı. Bu yol, bölgemiz için çok önemlidir. Deprem anında bu yol kapalı olsaydı araçlar ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine ulaşamayacaktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğuyu Karadeniz'e bağlayan yolda kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi - Son Dakika

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