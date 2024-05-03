Doğubayazıt'ta 1.5 Milyon Liralık Altın ve Para Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğubayazıt'ta 1.5 Milyon Liralık Altın ve Para Çalındı

Doğubayazıt\'ta 1.5 Milyon Liralık Altın ve Para Çalındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düğüne giden bir ailenin evinden içerisinde 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para bulunan çelik kasa çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri ve kullanılan aracı tespit etti. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve çalınan kasa içerisindeki altın ve paralar sahibine teslim edildi. Tutuklama kararı çıkarılan bir zanlı adliyeye sevk edilirken diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, konut sahipleri düğüne giden bir evden içindeki 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ile para bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede düğün davetine giden bir ailenin evinden, içerisinde altın ve para bulunan 150 kilogramlık çelik kasa çalındı.

Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli H.G. ile B.A'yı gözaltına aldı.

Çalınan kasa bir ikamete ait hayvan gübresinin içerisinden çıkarılarak içerisinde bulunan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve paralarla sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Ağrı, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta 1.5 Milyon Liralık Altın ve Para Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta 1.5 Milyon Liralık Altın ve Para Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement