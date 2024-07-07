Doğubayazıt'ta Devrilen Araçta 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Devrilen Araçta 7 Kişi Yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ağır.

07.07.2024 14:39
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 23 AAL 470 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt- Çaldıran kara yolu Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Devrilen Araçta 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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