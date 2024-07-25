Doğubayazıt'ta PKK lehine slogan atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta PKK lehine slogan atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bölgenin terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

25.07.2024 13:01
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta PKK lehine slogan atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı - Son Dakika

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