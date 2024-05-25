Doğubayazıt'ta Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Doğubayazıt\'ta Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi. Sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü ve dağlar ile araziler beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü. Çobanlar hayvanlarını köye götüremedi ve yardım çağırdı. Ağrı-Iğdır sınırındaki bazı köylerde ise sel meydana geldi.

25.05.2024 15:53
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde yerini doluya bıraktı.

Dağlar ve arazilerin beyaza büründüğü dolu nedeniyle bazı tarım alanlanları da zarar gördü.

Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Eskisu köyünde çobanlık yapan İbrahim Kılıç, AA muhabirine, bir anda etkili olan dolunun etrafı beyaza bürüdüğünü söyledi.

Kılıç, "Hayvanlarımızı köye götüreceğiz zor olduğu için götüremedik. Köylülere haber verdim yardıma geliyorlar. 2 büyükbaş hayvanımız kayboldu onları arıyoruz." dedi.

Öte yandan, Ağrı- Iğdır sınırındaki bazı köylerde de sel meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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