Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir çekicide yaptıkları aramada, sigara kartonlarına saklanmış 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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