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Doğum günü 4 yılda bir kutlanacak bebekler dünyaya geldi

VAN - Takvimlere göre 4 yılda bir gerçekleşen '29 Şubat' gününde Van'da 11 bebek dünyaya geldi.

Bu yıl mevsimlerin dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması nedeniyle uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat'ta doğan bebekler, ailelere güzel bir anı yaşattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinin ilk bebekleri ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Hastanede gece 00.00 itibariyle şu ana kadar 11 bebek dünyaya geldi.

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, 29 Şubat tarihinde 11 bebeğin dünyaya geldiğini belirtti. Bu tarihin hem bebekler hem de aileleri için özel bir gün olduğunu ifade eden Dr. Güney, "Hastanemizde 11 bebeğimizi sağlıklı bir şekilde annesine kavuşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimize de bebeklere de sağlıklı uzun yıllar diliyoruz" dedi.

"Kalbimizden 29 Şubat geçti"

Doğum için bugünü beklemediklerini dile getiren Eylem Polat Varlı isimli anne, durumun kendileri için bir sürpriz olduğunu belirterek, "Doğum günü 4 yılda bir kutlandığı için bugünü planlamıyorduk. Bebeğimizin doğum gününü ya 28 Şubat'ta ya da 1 Mart'ta kutlayacağız. Bebeğimize de Minel Ada ismini verdik" diye konuştu.

Öte yandan, 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihte nikah salonları da boş kaldı. Evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar.