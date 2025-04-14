Doğum Sancısı Çeken İneğe Belediye Ekiplerinden Müdahale

Doğum sancısı çeken ineği, belediye ekipleri doğurttu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir parkta otlanan ve doğum sancısı çeken ineği, belediye ekipleri doğurttu.

Olay Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürüsünü otlatmak için yeşillik alana götüren besicinin ineklerinden biri doğum sancısı çekmeye başladı. Bir süre acı çeken ineği gören bölgede bulunan belediye ekipleri duruma müdahale etti. İneğin yanına giden ekipler, doğumun gerçekleşmesi için ineğe yardımda bulundu. Uzunca bir süre gayret gösteren ekipler, sonunda başarıya ulaştı. Dünyaya gelen buzağı, uzunca bir süre annesinin yanından ayrılamadı. Besici ve çevredeki vatandaşlar, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.