Doğum Sırasında Beynine Pıhtı Atan Hemşire Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Doğum Sırasında Beynine Pıhtı Atan Hemşire Hayatını Kaybetti

Doğum Sırasında Beynine Pıhtı Atan Hemşire Hayatını Kaybetti

İzmir'de özel bir hastanede ebe hemşire olarak çalışan 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Genç hemşirenin ölümü ailesi ve sevenlerini üzdü.

30.01.2025 23:57  Güncelleme: 23:59
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İZMİR'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala (28) yaşamını yitirdi.

Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat'ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 28 Şubat günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala'nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğum Sırasında Beynine Pıhtı Atan Hemşire Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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