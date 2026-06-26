Doğum Yardımları Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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Doğum Yardımları Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

26.06.2026 10:38
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Bakan Göktaş, haziran ayı doğum yardımlarının annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825'inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139'unun ikinci çocuğu, 310 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti.

Göktaş, hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu, iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda haziran ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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