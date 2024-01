Doğuştan görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere rehberlik yapıyor

Kırıkkale'de yaşayan doğuştan görme engelli rehberlik öğretmeni 43 yaşındaki İsmail Üstün, 19 yıldır öğrenci ve velilere rehberlik yapıyor.

Doğuştan engelli olmasına rağmen başıralı bir eğitim hayatı geçiren Üstün, 2005 yılında başladığı mesleğine Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulunda rehberlik öğretmeni olarak devam ediyor.

Engeliyle yaşamayı öğrenen Üstün, 19 yıldır öğrenci ve velilere rehberlik ederek yol gösteriyor.

İsmail Üstün, AA muhabirine, ilk ve ortaokulu Ankara Göreneller Görme Engelliler Okulunda okuduğunu, lise eğitimini Keskin ilçesinde tamamladığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesini kazandığını anlatan Üstün, "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü okudum. 2005 yılında da çok sevdiğim Tekirdağ'a atandım. 5 yıl orada çalıştıktan sonra 2010 yılında memleketime döndüm. Memleketimin insanlarına hizmet etmek, kendim gibi engelli olan insanlarla çalışmak istedim. Görme engelliler olmadı ama farklı engel gruplarından çocuklar ve aileleriyle çalışıyorum." diye konuştu.

"Olumsuza değil, olumluya yönelen bir insanım"

Üstün, mesleğini sevdiğini, öğrenci, idareci, öğretmen ve velilerle iletişiminin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Hiçbir sıkıntısının olmadığını aktaran Üstün, şöyle konuştu:

"Bu okul benim ailem gibi oldu. Önceki okulum da öyleydi. Çünkü görme engelimi bir problem olarak önümde tutmamaya çalışıyorum. Göremiyorum ama bilgisayar ve yardımcı teknolojiler, ekran okuyucu programlar, konuşma özellikli akıllı telefonlar ve beyaz bastonla engelimi aşıyorum. Olumsuza değil, olumluya yönelen bir insanım. Sıkıntı ve problemlerimi nasıl aşarım, o noktadan bakıyorum. Mesleğimi icra etmeye devam ediyorum."

"Engelimle yaşamayı öğrendim"

Üstün, beyaz bastonun görme engelli için sadece araç olmanın ötesinde dışa dönük yönleri olduğunu da vurguladı.

Beyaz bastonun kimliklerinin bir parçası olduğuna dikkati çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Görme engelliler beyaz baston kullanmaktan çekinmesinler. Gören kişiler de beyaz baston kullanan birini gördüklerinde onun görme engelli olduğunu, beyaz bastonla kendi yolunu bulabileceğini, her an yardıma muhtaç olmadığını ama yardım istediğinde de yardım edebileceklerini unutmasınlar. Görme engelli o kadar da yardıma muhtaç, her an başkalarının desteğine ihtiyaç duyan noktada değil. Ne olağanüstü yetenekleri olan birisi olarak görünmek isterim ne de normalin altında yetenekleri olan biri olarak görünmek isterim. Engelimle yaşamayı öğrendim. Her görme engellinin de bununla yaşamayı öğreneceğini, hayata pozitif bakabileceğini düşünüyorum."

Evli ve 5 çocuk babası Üstün, "Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla görme engellilerin yürüyebileceği sarı çizgilerin yaygınlaştırılmasını, kavşaklarda sesli trafik sinyalizasyonunun yerleştirilmesini istiyoruz. Birebir vatandaş yardımıyla değil de oturmuş bir sistemle bir yerden bir yere gitmeyi daha çok talep ederiz." dedi.