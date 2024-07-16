Doğuştan iki kolu olmayan Filistinli çocuk, İsrail saldırıları sonucu çadırda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Doğuştan iki kolu olmayan Filistinli çocuk, İsrail saldırıları sonucu çadırda yaşam mücadelesi veriyor

Filistinli Usame Ebu Muavvıd, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evlerinden zorla göç ettirilerek çadırda yaşam mücadelesi vermektedir. Doğuştan iki kolu olmayan Usame, çocukluktan beri ayaklarını kullanarak günlük işlerini yapmaktadır. Ancak çadır hayatında zorluklarla karşılaşmaktadır. Usame, tedavi olmak ve takma kol takmak için Gazze dışına nakledilmek istediğini belirtmiştir. Babası ise İsrail güçlerinin oğlunu kasten hedef aldığını söylemiştir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş ve sivil altyapı tahrip edilmiştir.

16.07.2024 16:43
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Doğuştan iki kolu olmayan Filistinli Usame Ebu Muavvıd (15), İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden yıkıcı saldırılarından dolayı ailesiyle bölgenin kuzeyindeki evlerinden zorla göç ettirilerek, orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli Usame AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların söylediğine göre annesinin kendisine hamile iken İsrail'in 2008'in son günlerinde başlattığı ve 23 gün süren saldırılarında kullandığı zehirli gazları soluması nedeniyle sakat doğduğunu belirtti.

Usame, çocukluktan bu yana diş fırçalamak, saçlarını taramak gibi işlerini ayaklarıyla yaptığını aktardı.

Ayrıca yemek hazırlamak ya da yazı yazmak için de ayaklarını kullandığını belirten Usame, ancak İsrail saldırılarıyla zorla yerinden edildikten sonra yaşamaya başladıkları çadır hayatında çok zorlandığını söyledi.

Filistinli çocuk, ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden Deyr Belah'a zorunlu göçleri sırasında İsrail güçlerinin attığı kurşunun başını yaraladığını da aktardı.

Deyr Belah'ta çadırdaki yaşantılarının zorluğunu vurgulayan Usame, "Zorla yerimizden edildikten sonra kaldığımız çadır hayatı sağlıklı bir insan için bile ağır, engelli biri için nasıl olabilir siz tahayyül edin. Normal şartlarda benim gibi biri için özel bakım ve ilgi gerekiyor. Ancak saldırılar nedeniyle böyle bir bakımdan mahrum kaldım." diye konuştu.

Usame, Gazze dışında tedavi olmak istiyor

Kaldıkları çadırın naylondan olduğunu aktaran Usame, yaz aylarında sıcakların artmasıyla kaldıkları çadırın "fırına döndüğünü" dile getirdi.

Çadır hayatında kış aylarının daha iyi olmadığını aktaran Usame, kışın da çadıra suların sızdığını ve aşırı soğuk olduğunu kaydetti.

Usame, tuvalete gitmek, kıyafetlerini değiştirmek bazen de yemek gibi özel ihtiyaçlarını karşılanmasında annesinin kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Filistinli çocuk, "Tedavi için Gazze Şeridi dışına nakledilmeyi ve takma kol takılmasını istiyorum" dedi.

"İsrail, engelli olmasına rağmen hedef aldı"

Usame'nin babası Atıyye Ebu Muavvıd ise zorla evlerinden edildikleri yolculukları sırasında İsrail güçlerinin, oğlunu kasten hedef aldığını söyledi.

Saldırıların ilk döneminde, İsrail güçlerinin "güvenli bölge" olarak duyurduğu Gazze Vadisi'nin güneyine yöneldiklerini ifade eden Atıyye, fakat kollarının olmadığı açıkça görülen oğlunun İsrail güçleri tarafından doğrudan başından vurulduğunu aktardı.

Atıyye, "İsrail saldırıları Filistinliler üzerindeki psikolojik baskıyı artıyor fakat engelli insanlar üzerindeki etkisi iki kat daha fazla oluyor." dedi.

Filistinli baba özel durumundan dolayı gününün çoğunu Usame'yle birlikte geçirmek zorunda kaldığını; sıkıntılarını hafifletmeye çalıştığını söyledi.

Filistinli baba, oğluna takma uzuv ve normale yakın bir hayata dönebilmesi için hayırseverlerden Gazze dışında tedavi imkanı sağlamalarını istedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğuştan iki kolu olmayan Filistinli çocuk, İsrail saldırıları sonucu çadırda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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