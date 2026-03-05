Doha'da Şiddetli Patlama Sesleri! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doha'da Şiddetli Patlama Sesleri!

05.03.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlama sesleri duyulurken, güvenlik önlemleri alındı.

İsrail saldırılarına karşı misillemeleri devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yerel saatle 12.00-12.30 saatleri arasında kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlama sesleri gelirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Patlamaların ardından güvenlik güçleri kritik noktalarda önlem aldı.

Katar İçişleri Bakanlığı dün gece başkent Doha'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları "kamu güvenliği" gerekçesi ile tahliye etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha'da Şiddetli Patlama Sesleri! - Son Dakika

Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:48:25. #7.12#
SON DAKİKA: Doha'da Şiddetli Patlama Sesleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.