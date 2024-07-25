DOKA, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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DOKA, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi ile Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında 'Siber Güvenlik Eğitimi' iş birliği protokolü imzaladı. Program, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması hedefine yönelik olarak üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital teknolojiler, siber güvenlik ve yazılım alanlarında istihdam edilmesine katkı sağlamak, inovatif fikirlerin ürün veya hizmete dönüşmesini sağlamak ve tekno girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülecek. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Trabzon'da uygulanacak program kapsamında KTÜ ve Trabzon Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere 18 ay ücretsiz siber güvenlik eğitimleri verilecek.

25.07.2024 18:47
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi ile Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında "Siber Güvenlik Eğitimi" iş birliği protokolü imzaladı.

DOKA'dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenleri DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın katılımıyla KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun makamlarında gerçekleştirildi.

Kalkınma Ajanları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversiteler tarafından uygulanmaktadır.

Program, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması hedefine yönelik olarak üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital teknolojiler, siber güvenlik ve yazılım alanlarında istihdam edilmesine katkı sağlamak, inovatif fikirlerin ürün veya hizmete dönüşmesini sağlamak ve tekno girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Trabzon'da uygulanacak program kapsamında KTÜ ve Trabzon Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere 18 ay ücretsiz siber güvenlik eğitimleri verilecek.

Teknik eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere, Türkiye Siber Kümesine üye firmalarda, çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma ve istihdam imkanı sağlanacak.

Bugüne kadar 9 kalkınma ajansı tarafından 19 ilde uygulanan program sonucunda binden fazla öğrenciye 120 eğitim verildi, 200'ün üzerinde öğrencinin istihdamına katkı sağlandı, ayrıca 7 de genç girişim ortaya çıktı.

Siber Vatan Programı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gençlerin yüksek teknolojili sektörlerde istihdam edilebilmelerine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DOKA, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DOKA, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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