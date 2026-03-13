Doktor Yargılanıyor, Serum Sonrası Ölüm

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak ölmesiyle ilgili sanık doktorun yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 7. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık S.E. ile tanıklar, yaşamını yitiren Mehmet Gündoğan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olan özel klinik ve kamu çalışanları, mahkeme heyetine o gün yaşananları anlattı.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen maktülün eşi Songül Gündoğan, yetim kalan 2 çocuğuyla zor günler geçirdiğini belirterek, "Eşimin ölümünde ihmal vardır. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum. Bu konunun da sonuna kadar takipçisiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da tanık beyanlarında çelişkili ifadeler olduğunu savunarak, mahkeme heyetine yazılı belge ve yeni tanık ismi vereceklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak 2025'te grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tedavi sırasında takılan serum sonrası nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaşmıştı.

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.