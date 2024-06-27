Kepez Belediyesi Müzeleri 9 Bin 152 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Kepez Belediyesinin Dokumapark'taki müzelerini Kurban Bayramı tatilinde 9 bin 152 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park'ın, Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Araba Müzesi ve Modern Sanatlar Galerisi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçileri ağırladı.

Dokumapark'taki müzeleri 18-23 Haziran'da toplam 9 bin 152 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi çeken müze, 4 bin 790 kişiyle Antalya Araba Müzesi oldu. Nostaljik araçların sergilendiği müze, araba tutkunlarının ilgisini çekti.

Anadolu Oyuncak Müzesi ise 1641 ziyaretçi ağırlayarak ikinci sırada yer aldı. Her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken oyuncaklar, nostaljik bir yolculuğa çıkma fırsatı sundu. Müzede, binlerce oyuncak 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenlemede sergileniyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi, kentin tarihine ışık tutan sergi alanlarıyla 941 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Şehitlerin hatıralarını barındıran Anadolu Şehitler Müzesini ise 1100 kişi gezdi. Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi de 680 sanatseveri ağırladı.