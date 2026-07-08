Dolandırıcı Binbaşı Kılığında Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Binbaşı Kılığında Yakalandı

Dolandırıcı Binbaşı Kılığında Yakalandı
08.07.2026 19:05
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Bozüyük'te kendini binbaşı tanıtan Güney Z., 850 bin TL dolandırarak yakalandı. Soruşturma sürüyor.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde kendisini binbaşı olarak tanıttığı vatandaşı, 850 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran Güney Z. (23), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemle Eskişehir ve Kocaeli'de de vatandaşları 1,5 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün telefonla aradığı kişiye kendisini binbaşı olarak tanıtıp, "Adınız bir cinayet olayına karıştı" diyen Güney Z., 850 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin aynı yöntemle Eskişehir ve Kocaeli'de de vatandaşları, 1,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandırdığı tespit edildi.

PARAYI TRANSFER EDERKEN YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesine kaçtığı tespit edilen Güney Z., bozdurduğu altınlardan elde ettiği 850 bin TL'yi özel bir acente üzerinden hesaba transfer etmek üzereyken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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