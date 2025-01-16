Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'yi (33) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Dolandırıcı Hükümlü Terme'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?