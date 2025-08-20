Dolandırıcı Jandarma Kılığıyla Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E.G'yi telefonla arayarak kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, bilgilerini aldığı mağdurun hesabından 10 bin lira çekti.

Mağdurun evde bulunduğunu beyan etmek zorunda kaldığı 35 bin lira ile 105 gram ağırlığındaki 3 bilezikten parmak izi alması gerektiği konusunda E.G'yi ikna eden zanlı, eve görevli göndereceklerini aktardı.

Bina önünde bekleyen kişiyi evine davet eden E.G, bu sırada durumu komşusuna bildirdi. Evde başka kişilerin de olduğunu gören şüpheli, su isteme bahanesiyle kaçmaya çalıştı.

Bağrışları duyan ve o sırada evinde istirahatli olan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, zanlı A.Ö'yü bina çıkışında yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.