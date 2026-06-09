Dolandırıcı Kadem T. Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T. (53) saklandığı evde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T.'nin İsaören Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alınan Kadem T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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