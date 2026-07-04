Dolandırıcı Tutuklandı

Bağcılar'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kadının altınını ve parasını alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da yaşayan E.M'nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, E.M'yi telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin, bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını, evindeki ziynet eşyalarının ve paraların inceleceğini söylediği tespit edildi.

Daha sonra mağdur E.M'nin evinde bulunan 9 bilezik, 1 altın yüzük ile 80 bin lira parayı motosikletle gelen şüpheliye teslim ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli M.T. (24), Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

Üst aramasında 3 bilezik ve 11 bin 985 TL para ele geçirilerek mağdur E.M'ye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı