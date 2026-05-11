Dolandırıcılara Büyük Darbe: 224 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılara Büyük Darbe: 224 Şüpheli Yakalandı

11.05.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarla 224 dolandırıcıyı yakaladı, 133'ü tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yurttaşları 36 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 224 şüphelinin yakalandığını, bunların 133'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'te gerçekleştirilen operasyonlarda umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalandı."

Şüphelilerden 133'ü tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Büyük Darbe: 224 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:18:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Büyük Darbe: 224 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.