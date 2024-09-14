Dolandırıcılara Jandarma Darbesi - Son Dakika
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Dolandırıcılara Jandarma Darbesi

Dolandırıcılara Jandarma Darbesi

Tekirdağ'da jandarmaya sahte kimlik tanıtıp altınları çalan 2 şüpheli yakalandı.

14.09.2024 12:59
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TEKİRDAĞ'da, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, N.G. (75) adlı yalnız yaşayan kadının altınlarını alan 2 şüpheliyi, jandarma ekipleri yakaladı.

Saray ilçesinde yalnız yaşayan N.G.'yi telefonla arayan 1 kişi, kendisini jandarma olarak tanıtarak, "Senin altınların varmış, onlar bize lazım. Gelip alacağız" dedi. Bir süre sonra kadının evine giden şüpheli, 12 cumhuriyet, 1 yarım, 3 çeyrek ve 1 gram altını alıp evden ayrıldı. N.G., telefonla aradığı oğluna, jandarmadan gelip altınlarının alındığını söyleyince, oğlu, annesinin dolandırıldığını anlayıp durumu jandarmaya bildirdi.

Saray Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin B.A. ile S.E. olduğu ve İstanbul'da bulundukları tespit edildi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. B.A. ile S.E.'nin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, N.G.'nin altınlarının satışından elde edilen 4 bin 400 dolar ve 10 bin 200 TL ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen paraları N.G.'nin evine götürüp kendisine teslim etti. N.G. yaşadığı sevinci ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. Tekirdağ'a getirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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