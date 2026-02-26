Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Semineri - Son Dakika
Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Semineri

26.02.2026 14:00
GAÜN İslahiye'de dolandırıcılık konusunda seminer düzenlendi, başsavcı uyarılarda bulundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesi'nde, dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık semineri düzenlendi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu konferans salonunda, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı programda, özellikle banka hesabı veya iban kiralama yöntemiyle işlenen suçlara dikkat çekildi.

Semineri veren Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, son dönemde artış gösteren iban kiralama yöntemiyle dolandırıcılık olaylarına karşı öğrencileri uyararak, bu tür suçlara bilinçsiz şekilde dahil olan gençlerin ciddi mağduriyetler yaşayabileceğini vurguladı.

Üniversite öğrencilerinin suç örgütleri tarafından hedef alınabildiğine dikkat çeken Şahin, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmanın hukuki sonuçları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şahin, farkındalık amacıyla ilçede İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan bilgilendirici broşür, afiş ve videolar; kamu kurumları ile okullardaki dijital ekran ve panolarda yayımlanmaya başladığını belirtti.

Şahin, gençlerin kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Seminer sonunda GAÜN İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı ve İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Filiz Çokay Çopuroğlu, Şahin'e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA

