Dolandırıcılık Davasında Cezalar Açıklandı

31.03.2026 14:22
Onur Apaydın 231 yıl hapis cezası aldı. Bahar Candan 2 yıl 6 ay, Nihal Candan'ın davası düştü.

DOLANDIRICILIK ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar Candan ve hayatını kaybeden Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Örgüt lideri Onur Apaydın toplam 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nihal Candan hakkında açılan davanın ise hayatını kaybetmesi nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Onur Apaydın ve İlker Oflu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

NİHAL CANDAN İÇİN AÇILAN KAMU DAVASI DÜŞTÜ

Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, "Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, bu dosya nedeniyle mağdur oldum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise, "Bilirkişi raporunu inceledim, raporda Ömer Şeker'in tarafları yönlendirdiği, baskı altına aldığı açıktır. Suç duyurusunda bulunulmasını isterim, bu aşamada başka bir diyeceğim yoktur" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nihal Candan ismiyle bilinen sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının hayatını kaybettiği için düşmesine karar verdi.

ONUR APAYDIN İÇİN 227 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme örgüt elebaşı olan tutuklu sanık Onur Apaydın hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık İlker Oflu hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Oflu hakkında iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçu ile ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince diğer suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

BAHAR CANDAN HAKKINDA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Alisya Bahar Candan hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran üzerine atılı tüm suçlarından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında ise değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Bahar Candan, Nihal Candan, Güncel, Suç, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
Advertisement
