Dolandırıcılık: Genç 'Komiser' Altınları Çaldı - Son Dakika
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Dolandırıcılık: Genç 'Komiser' Altınları Çaldı

Dolandırıcılık: Genç \'Komiser\' Altınları Çaldı
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Çatalca'da 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi dolandırarak büyük miktarda değerli eşya aldı.

ÇATALCA'da 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi telefonla arayıp kendini komiser olarak tanıttı. M.G.'ye adına telefon hatları açılıp bazı suçlarda kullanıldığını söyleyen F.Y, evindeki para ve altınlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları ( Yaklaşık 1 milyon 636 bin lira) teslim eden M.G. dolandırıldığını fark edince polise başvurdu.

Çatalca'da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü. Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık: Genç 'Komiser' Altınları Çaldı - Son Dakika

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