Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı
Kızılcahamam'da devre mülk sahiplerini dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşları 'devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
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