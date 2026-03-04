Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
