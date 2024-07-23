Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Kayseri'de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 6 ilde aranan şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Sorgulamada M.Y'nin, "dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 6 ilde hakkında 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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