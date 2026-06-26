Dolandırıcılık Tuzağı: Yapay Zeka ile Sahte Reklamlar

Sosyal medya, internet siteleri ve dijital mecralarda yüksek kazanç vadeden, yapay zekayla ses ve görüntüleri taklit edilen ünlülerin kullanıldığı sahte reklam ve haberlerin dolandırıcılık tuzağına dönüştüğü, kişisel verilerin güvenliğini de tehdit ettiği bildirildi.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu gibi durumda mağdur olmaması için çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hayatın olağan akışına uymayan "kısa zamanda yüksek kazanç" vaatlerinin yer aldığı ilgili içeriklere şüpheyle yaklaşılması gerektiğine dikkati çeken Ergün, "Bu türden sosyal medya paylaşımlarının içeriğini görmek için dahi linklere tıklamamaları önem arz ediyor. Zira bazı durumlarda casus yazılımlarla kişilerin tablet, cep telefonu ya da bilgisayarına erişim sağlanabiliyor. Bu durumda da başta bankacılık uygulamaları ve işlemleri çok büyük bir risk altına giriyor. Yine belirtilen banka hesaplarına da kesinlikle para gönderimi yapılmamalı. Şayet para gönderiminde bulunulmuş ise derhal bankanıza ulaşarak işlemin iptali sağlanmalıdır." diye konuştu.

Ergün, mağdurların böyle bir durumda hemen en yakın başsavcılıklara başvurması gerektiğini, böylece gerekli soruşturma işlemleri yapılacağını anlattı.

Şüpheliler hakkında kamu davaları açılabileceğini dile getiren Ergün, davalar sonucunda sorumlular ortaya çıktığında maddi kayıpların giderilmesi için tazminat davalarının açılabileceğini sözlerine ekledi.

Klasik dolandırıcılık yöntemlerinin yapay zekayla birleştirilmiş versiyonu

Avukat Elvan Kılıç da bu durumda yönlendirilen bağlantı alanının adının ve kişisel veri talebinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu içeriklerin reklam gibi görünse de aslında sahte haberler olduğunu belirten Kılıç, "Son günlerde sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan bu içerikler, klasik dolandırıcılık yöntemlerinin yapay zeka, sahte haber kurgusu ve sponsorlu reklam mekanizmasıyla birleşmiş yeni bir örneğidir. Tanınmış kişilerin isimleri, görüntüleri, televizyon programı formatı ve ulusal medya markalarının ara yüzleri taklit edilerek kullanıcıda güven duygusu yaratılmakta, ardından 'kısa sürede yüksek kazanç', 'yapay zeka destekli kripto sistemi' veya 'gizli yatırım fırsatı' gibi vaatlerle kişiler sahte platformlara yönlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, bu sitelerle kimlik, telefon, banka veya kripto hesap bilgilerinin paylaşılması??????? halinde kişisel verilerinin güvenliğinin??????? risk altına gireceğini dile getirdi.

Mağduriyetin yalnızca para kaybıyla olmayacağına işaret eden Kılıç, "Bu durumda ilgili banka hesaplarının güvenliği kontrol edilmeli, şifreler değiştirilmeli, şüpheli aramalara ve yeni yönlendirmelere cevap verilmemelidir. Gerekli görülmesi halinde KVKK ve ilgili platformlar nezdinde de bildirim süreçleri değerlendirilmelidir. Yani herhangi bir maddi zarara uğranmamış olsa dahi verilerinin ele geçirildiğini düşünen mağdurların yine de savcılık nezdinde şikayetçi olmaları yerinde olacaktır. Gelecekte verilerin kullanılması yüzünden uğranılabilecek olası zararlarda, ilgili durum savcılık nezdinde de kayıt altına alınır." diye konuştu.

"Basit ancak etkili tedbir birçok dolandırıcılık olayının önüne geçebilir"

Avukat Mehmet Fatih Yaşar da teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanırken temel kuralın dikkat ve doğrulama olduğunu belirtti.

Kişisel veri talep eden bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Yaşar, şunları ifade etti:

"Özellikle yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sahte haberler, deep fake videolar, taklit ses kayıtları ve gerçeğinden ayırt edilmesi son derece güç içerikler üretilmeye başlanmıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın dijital ortamda karşılaştıkları her bilgiye sorgulayıcı yaklaşmaları ve doğruluğunu teyit etmeden işlem yapmamaları büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın öncelikle internet ortamında karşılaştıkları bağlantılara son derece dikkatli yaklaşmaları, kimlik bilgileri, banka bilgileri, şifreler veya diğer kişisel verilerini doğruluğundan emin olmadıkları kişi ve platformlarla kesinlikle paylaşmamaları gerekmektedir. Bu basit ancak etkili tedbir, birçok dolandırıcılık olayının önüne geçebilecek en önemli koruma yöntemlerinden biridir."

Dijital delillerin koruma altına alınması gerekiyor

Avukat Celil Paksoy ise bu tip internet sitelerine gelen erişim engeli nedeniyle delil oluşturabilecek dijital materyallerin muhafaza altına alınması gerektiğini anlattı.

Bu paylaşımların çeşitli suç tiplerini oluşturacağını dile getiren Paksoy, "Yapay zeka teknolojisi kullanılarak kamuoyunda güven uyandıran kişilerin görüntü ve açıklamalarının manipüle edilmesi, sahte haber veya röportaj oluşturulması ve bu yöntemle kişilerin maddi zarara uğratılması Türk Ceza Kanunu kapsamında başta dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suç tiplerini oluşturabilecek niteliktedir. Teknolojinin suç işleme aracı olarak kullanılması, failin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta, aksine kullanılan hilenin niteliği ve planlı hareket edilmesi nedeniyle cezai değerlendirmede ağırlaştırıcı bir unsur olarak dikkate alınabilmektedir." değerlendirmesini yaptı.